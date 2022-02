Volivci SDS in NSi k Naši deželi in Povežimo Slovenijo, volivci SD, Levice in LMŠ h Golobu 24ur.com V zadnji raziskavi Vox Populi, ki jo opravijo vsakih 14 dni, je Gibanje svoboda prvič prehitelo SDS. Na volilnem lističu bi ga obkrožilo 23,9 odstotka vprašanih, kar bi mu prineslo 27 poslanskih mest, SDS bi jih ob 21,2-odstotni podpori osvojila tri manj. Stranke, zbrane v Koaliciji ustavnega loka, pa bi, če bi bili to rezultati volitev, skupaj dobile 28 poslanskih mest. Dva meseca in pol pred vo...

