Slaščice z motivom maskote zimskih olimpijskih iger kitajske peke spravile v težave 24ur.com Kitajske pekarne so se po tem, ko so pri peki svojih slaščic začele uporabljati maskoto zimskih olimpijskih iger v Pekingu, pando Bing Dven Dven, znašle na tankem ledu. Želeli so namreč unovčiti evforijo okoli olimpijskih iger, a so se namesto tega znašli pod drobnogledom oblasti, ki preiskujejo uporabljanje olimpijskega simbola brez dovoljenja.

