Lampičeva in Urevčeva obstali v polfinalu Večer Smučarski tekačici Anamarija Lampič in Eva Urevc se nista prebili v finale najboljših desetih reprezentanc ekipnega sprinta v klasični tehniki. V prvi polfinalni skupini zimskih olimpijskih iger v Pekingu sta zasedli sedmo mesto. Neuspešna sta bila tudi Vili Črv in Miha Šimenc, ki sta v prvi polfinalni skupini moške konkurence zasedla osmo mesto.

