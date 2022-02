Še drugič v dobrih treh tednih sta se v Novem mestu pomerila Krka in ACH Volley. Tekma je tudi sinoči pričakovano pripadla Ljubljančanom, ki so slavili s 3:0 (9, 18, 19). V oranžnem dresu sta bila najbolj razpoložena Gjorgiev (12) in Okroglič (11), pri Krki pa Travnik (9) in Pulko (8). Odbojkarje Krke prihodnjo soboto čaka pomembno gostovanje v Kranju. preberite več » ...