ACH Volley še naprej brez praske Sportal Na zadnji tekmi 16. kroga 1. DOL za moške sta se v dvorani Marof v Novem mestu pomerili domača Krka in letos še neporaženi odbojkarji ACH Volleyja Ljubljana. Prepričljivo, z rezultatom 3:0, so slavili favorizirani Ljubljančani in tako zabeležili že 38. zaporedno zmago v sezoni. V soboto so za presenečenje poskrbeli igralci Hiše na kolesih Triglava, ki so odščipnili točko Salonitu, Calcit Volley pa...

