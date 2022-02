Koronavirus: Kako nad covidne zaostanke, vrzeli in stiske Večer Skrajševanje čakalnih vrst, redna diagnostika, reševanje psiholoških stisk, krpanje vrzeli v znanju in duševnih stisk otrok ter iskanje izgubljenega kadra, predvsem v gostinstvu in turizmu. To so točke, ki bodo v ospredju vzpostavljanja pocovidne normalnosti.

Sorodno



















Oglasi Omenjeni korona virus Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Maruša Ferk

Žan Kranjec

Borut Pahor

Jakov Fak