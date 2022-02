Včeraj potrdili več kot tri tisoč okužb, epidemiološka slika se počasi izboljšuje Večer Včeraj so pri nas opravili 1062 PCR-testov in 48.983 hitrih testov. Ob tem so potrdili 3601 primer okužb. Epidemiološka slika se v Sloveniji počasi izboljšuje. Minister za zdravje Janez Poklu...

Sorodno























































Oglasi