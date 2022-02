Ilka Štuhec po velikem razočaranju spregovorila tudi o koncu kariere Sportal 22. mesto, zaostanek več kot tri sekunde, razočaranje in solze so izkupiček Ilke Štuhec na njeni edini preizkušnji letošnjih olimpijskih iger. Slovenska smučarka si je želela veliko več, a so jo na poti k boljšemu rezultatu ovirale tudi bolečine v hrbtu.

Sorodno



Oglasi