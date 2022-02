Brata Boe po sledeh bratov Jenkins, Mahre, Schoch ... RTV Slovenija Brata Johannes Thingnes in Tarjei Boe sta v biatlonskem sprintu hkrati stala na odru za zmagovalce. To se je na zimskih olimpijskih igrah prvič zgodilo leta 1956, ko sta prav tako zlato in bron osvojila ameriška umetnostna drsalca Hayes in David Jenkins.

