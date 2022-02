Ustavno sodišče v četrtek o pobudi za ukinitev dveh političnih strank SiOL.net Ustavno sodišče bo na četrtkovi seji prednostno obravnavalo pobudo za oceno protiustavnosti programa politične stranke Levica in delovanja političnih strank Levica in Socialni demokrati SD, je razvidno z dnevnega reda seje. Pobudo sta v začetku januarja letos vložila Vili Kovačič in Luka Perš.

