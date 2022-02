Ustavno sodišče le poslalo odgovora Levice in SD SiOL.net Po objavi članka, da nam ustavno sodišče ne želi posredovati odgovora političnih strank Levica in SD na pobudo aktivista Vilija Kovačiča za oceno protiustavnosti programa politične stranke Levica in delovanja političnih strank Levica in SD, so nam te vendarle poslali. "Glede na to, da se je vlagatelj včeraj seznanil z odgovoroma nasprotnih udeležencev, vam odgovora posredujem v priponki," so zapisali.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Levica

SD

ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Maruša Ferk

Miha Kordiš

Aleš Hojs

Borut Pahor