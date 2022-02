Postojnska srednja šola valentinove novorojenčke obdarila s pručkami RTV Slovenija Sedem Valentinčkov, ki so se v postojnski porodnišnici rodili v ponedeljek, je dobilo prav posebno darilo. Pručke so izdelali dijaki lesarstva, ki so s tem proslavili 40 let tega programa na postojnski srednji šoli.

