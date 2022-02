Pručke za valentinčke Primorske novice Sedmim novorojenčkom, ki so se na valentinovo rodili v postojnski porodnišnici, je Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna ob 40-letnici šole podarila lesene pručke, ki so jih, tako kot že pred 20 leti, izdelali dijaki lesarstva.

