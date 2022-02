Pedofilske fotografije delil tudi mladoletnik iz Istre Primorske novice Kriminalisti so v torek v različnih slovenskih krajih opravili sedem hišnih preiskav, med drugim tudi na območju koprske policijske uprave. Med osumljenimi, ki so po spletu razširjali fotografije in posnetke spolno zlorabljenih otrok, starih od tri do 13 let, je po naših podatkih tudi mladoletnik, doma iz slovenske Istre.

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Celje

Internet

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Žan Kranjec

Luka Dončić

Anamarija Lampič

Samir Handanovič

Rok Tičar