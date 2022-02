Štirje moški osumljeni unovčevanja tujih turističnih bonov, pridobili 7000 evrov RTV Slovenija Bovški policisti so v prvi polovici januarja uspešno končali obsežno in dlje časa trajajočo zahtevno policijsko preiskavo 104 kaznivih dejanj zlorabe pri unovčevanju turističnih bonov. Boni so bili unovčeni na škodo 25 ljudi.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Nova Gorica Najbolj brano Osebe dneva Anamarija Lampič

Žan Kranjec

Maruša Ferk

Luka Mesec

Jakov Fak