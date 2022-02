Na Prisojniku umrl 36-letnik z območja Severne Primorske Večer Policisti so identificirali truplo moškega, ki so ga v soboto našli na pobočju gore Prisojnik v Julijskih Alpah. Gre za 36-letnika z območja Severne Primorske, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

