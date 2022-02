V Rusiji posmehljivo o napovedovanju invazije: Praznujemo še en dan nenapadanja Ukrajine 24ur.com Kremelj ter več ruskih uradnih predstavnikov in medijskih osebnosti so se s posmehom in kritiko odzvali na poročanje zahodnih medijev o 16. februarju kot možnem "datumu invazije", ko bi Rusija lahko napadla Ukrajino. Rusko zunanje ministrstvo pa je posvarilo pred nepremišljenim zaupanjem ameriškim trditvam v povezavi z ukrajinsko krizo.

