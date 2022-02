Rusija objavila konec vojaških vaj na polotoku Krim Dnevnik Rusija je danes sporočila, da so se končale vojaške vaje na polotoku Krim in da se vojaki vračajo v svoje vojašnice. Moskva je to sporočila dan po tem, ko je objavila prvi umik ruskih vojakov z ukrajinskih meja.

Sorodno



























































































Oglasi