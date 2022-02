Bravo se je dogovoril s Triglavom, Celje pa z Beltinci Sportal Ob koncu zimskega prestopnega roka sta se slovenska prvoligaška kluba Bravo in Celje odločila, da bosta v želji po redni tekmovalni formi posodila štiri igralce drugoligaškim klubom. Miha Kancilija in Matevž Matko bosta tako do konca sezone kot posojena igralca Brava nastopala za kranjski Triglav, Stian Džumhur in Lan Štravs pa se iz Celja selita v Beltince.

