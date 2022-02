(FOTO in VIDEO) Na trajektu s skoraj 300 potniki blizu otoka Krf izbruhnil požar Večer V Jonskem morju blizu otoka Krf je na trajektu s skoraj 300 ljudmi na krovu, ki je plul med Grčijo in Italijo, davi izbruhnil požar, je sporočila grška obalna straža. Pri tem so bili lažje poškodovani trije ljudje, vzrok požara pa uradno še ni znan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

