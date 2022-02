Nadaljuje se iskanje 12 pogrešanih po požaru trajekta pri Krfu 24ur.com Reševalci še vedno iščejo 12 pogrešanih po požaru trajekta v bližini grškega otoka Krf. Vsi pogrešani naj bi bili vozniki tovornjakov iz Bolgarije, Grčije, Turčije in Litve, so sporočile grške oblasti. Grški obalni straži je sicer uspelo v večji meri zajeziti požar na italijanskem trajektu Euroferry Olympia, ostajajo manjša žarišča. Vzrok požara ostaja neznan. Skupno so evakuirali 280 ljudi, v bo...

