Stavko je podprlo 91 odstotkov zaposlenih: 'Učitelji so resno izgoreli' 24ur.com Ravnatelji osnovnih in srednjih šol niso presenečeni, da se je za stavko odločilo kar 91 odstotkov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki so o tem glasovali. Učitelji so po dveh letih prilagajanj, nadomeščanj in usklajevanj zaradi epidemije izgoreli, na strani vlade pa so do njih povsem ignorantski, poudarjajo. Upajo, da je napoved stavke trenutek streznitve in da bo dialog vendarle dosežen.

