9. marca bodo šole in vrtci zaprti, zaposleni so izglasovali stavko 24ur.com Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so izglasovali splošno stavko. Glasovanja se je udeležilo 40.729 zaposlenih, stavko pa je podprlo 91,4 odstotka vseh, ki so se glasovanja udeležili. Stavka se bo začela 9. marca, ko bodo šole in vrtci zaprti, trajala pa bo vse dotlej, dokler vlada s šolniki ne bo sklenila stavkovnega sporazuma, je napovedal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Stavka je strnj...

