Na Evrovizijo gredo mladi Celjani LPS s pesmijo Disko Primorske novice Slovenijo bo na 66. Evroviziji, ki bo maja v italijanskem Torinu, zastopala skupina mladih Celjanov LPS s pesmijo Disko. Novico so sprejeli z vzklikom: "Nenormalno!” in dodali: “Že vrsto let spremljamo Evrovizijo. To je znak, da gre mladina gor v glasbi. Hvala vsem za glasove.” Nastopili bodo 10. maja v prvi polovici prvega predizbora. Zmagovalci letošnje Eme so postali s kombinacijo glasov petih petčlanskih žirij in gledalcev v razmerju 50:50.

