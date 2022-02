LPS: Aranžma in besedilo v slovenščini bosta ostala ista RTV Slovenija Novopečeni zmagovalci EME 2022, skupina LPS, so povedali, da bosta aranžma in besedilo v slovenščini ostala ista, glede morebitnih sprememb glede nastopa pa se še dogovarjajo.

