Krim povozil Švedinje in napredoval med 12 v Evropi Dnevnik Rokometašice Krima Mercatorja so v 14. (zadnjem) krogu lige prvakinj na odločilni tekmi za šesto mesto v skupini B v Stožicah premagale švedski Sävehof z 32:18 (12:9). Krimovke so se prebile v osmino finala, v dodatnih bojih za uvrstitev med osem...

