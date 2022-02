Krimovke najprej proti Madžarkam, v primeru uspeha pa obračun s prvakinjami 24ur.com Rokometašice Krima Mercatorja so si zagotovile napredovanje v osmino finala Lige prvakinj. Na odločilnem obračunu skupinskega dela tega tekmovanja so v Stožicah premagale neposredne tekmice v boju za šesto mesto v skupini B. Od ekipe Savehofa so bile boljše s 32:18. Ljubljančanke se bodo v boju za četrtfinale udarile z madžarsko ekipo Ferencvaros. Če preskočijo Madžarke, jih nato čaka aktualne pr...

