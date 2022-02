Sassuolo že v začetku srečanja potopil Inter 24ur.com Nogometaši Interja so v 26. krogu italijanske lige izgubili proti Sassuolu z 0:2. Že pred tem je Atalanta gostovala pri Fiorentini in izgubila z 0:1, Venezia pa je gostila Genoo in igrala 1:1.

