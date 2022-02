Preiskovalna komisija bo ovadila Janšo, Hojsa, Mahniča in Olaja Primorske novice Preiskovalna komisija državnega zbora, ki preiskuje sume političnega vmešavanja v delo policije, bo pripravila ovadbo zoper Janeza Janšo, Aleša Hojsa in Žana Mahniča zaradi žaljive obdolžitve na račun preiskovalne komisije. Zaradi oviranja dela preiskovalne komisije in šikaniranja na delovnem mestu pa tudi prvega moža policije Antona Olaja.

