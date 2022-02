Minister za notranje zadeve Aleš Hojs se je na Dunaju udeležil ministrske konference o vračanju migrantov, na kateri so se udeleženci zavzeli za krepitev regionalnega sodelovanja pri vračanju. “Za učinkovito obvladovanje migracijskih tokov sta potrebna enoten pristop in okrepljeno sodelovanje z našimi regionalnimi partnerji”, je poudaril Hojs. “Sestavni del uspešne in pravične migracijske politike ...