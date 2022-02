Bernarda Fink Inzko, Marko Fink in Jože Trošt so prejeli državna odlikovanja RTV Slovenija Predsednik republike Borut Pahor je trem glasbenikom vročil državna odlikovanja. Prejeli so jih mezzosopranistka Bernarda Fink Inzko in baritonist Marko Fink ter zborovodja Jože Trošt.

Sorodno



Oglasi