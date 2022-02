Pahor se bo v imenu države opravičil izbrisanim Primorske novice Predsednik republike Borut Pahor se bo v petek v svojem imenu in imenu države izbrisanim opravičil za nezakonito dejanje izbrisa 25.671 oseb iz registra stalnega prebivalstva, so sporočili iz predsednikovega urada. Predsednikovo odločitev so že pozdravili v Civilni iniciativi izbrisanih aktivistov in Amnesty International (AI) Slovenije.

Sorodno

















Oglasi