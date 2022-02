Hišne preiskave podjetij, ki so naročala lažna zdravniška spričevala za delavce RTV Slovenija Po tem ko so novembra policisti kazensko ovadili zdravnika, ki sta prodajala ponarejena zdravniška spričevala, so nedavno izvedli še 40 preiskav stanovanj, poslovnih prostorov in avtomobilov zaradi suma več kaznivih dejanj, med drugim podkupnine.

Sorodno



Oglasi