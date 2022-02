46-letnik, ki zaposlenim ni plačeval prispevkov, ovaden zaradi davčne zatajitve in zlorabe položaja 24ur.com Novomeški kriminalisti so zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja davčne zatajitve ovadili 46-letnika, ki naj bi z neplačevanjem prispevkov zaposlenim državni proračun oškodoval za 116.000 evrov. Ovadili so ga tudi zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, poleg njega pa tudi 44-letnika, s katerim sta v letu 2018 s poslovnega računa družbe dvig...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Bolgarija

Dohodnina

Hrvaška

Ljubljana

Nemčija

pokojnine

Romunija Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Tadej Pogačar

Anton Zakrajšek

Martin Novšak