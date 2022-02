De Gea: Ne vidim se nikjer drugje kot v Manchester Unitedu 24ur.com V sredo si boste na Kanalu A in VOYO lahko od 20.45 ogledali obračun osmine finala med Atletico Madridom in Manchester Unitedom. To pomeni, da bo vratar Uniteda David de Gea prvič v svoji karieri zaigral proti svojemu nekdanjemu klubu iz španske prestolnice.

Oglasi Omenjeni Manchester United

Španija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zoran Dragić

Luka Dončić

Simona Kustec

Darko Horvat