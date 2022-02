Simeone: Sprejmem vse, razen poraza 24ur.com Nov nogometni spektakel na Kanalu A in VOYO. Nocoj si boste lahko ob 20.40 ogledali prvi obračun osmine finala Lige prvakov med Atletico Madridom in Manchester Unitedom. To bo hkrati tudi dvoboj na daljavo dveh izjemnih vratarjev, našega Jana Oblaka in Španca Davida De Gee. Slednji bo sploh prvič v svoji karieri zaigral proti svojemu nekdanjemu klubu iz španske prestolnice.

Sorodno















Oglasi