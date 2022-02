Po polomiji vstopajo v teden, ki lahko prinese in odnese veliko. "Dvigniti se morajo sami." Sportal Hokejisti HK SŽ Olimpija po hudem nedeljskem porazu, ko so v Tivoliju s kar 0:8 izgubili proti Znojmu, v zadnji teden rednega dela sezone vstopajo na Predarlskem pri Dornbirnu. Zmaji so trenutno deveti in še vedno v igri za prvo šesterico, ki se neposredno uvrsti v končnico. "Sami se bodo morali dvigniti, ne morem se jaz namesto njih boriti na buliju, namesto njih sprejemati pravilne odločitve," p...

