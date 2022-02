Debakel prvakov: Oprostite za grozen večer Sportal Petek v ligi IceHL je prinesel tri tekme, na katerih so gledalci videli dva visoka poraza. Branilci naslova iz Celovca so doma s kar 0:7 izgubili z Albo, trener Petri Matikainen se je po debaklu opravičil navijačem. Vodilni Salzburg je s 7:1 odpravil odpisani Linz. Odlično serijo je nadaljeval Pustertal. Slavil je še tretji zmago v treh dneh, po Beljaku in Olimpiji je po kazenskih strelih premagal...

