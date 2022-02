Nov podvig Dunking Devilsov: zamrznjeno Cerkniško jezero RTV Slovenija Dunking Devils so se tokrat odločili, da bodo na zaledenelem Cerkniškem jezeru postavili rusko gugalnico. V debelo plast ledu so izvrtali veliko luknjo, v sklopu neverjetnih skokov pa so vsakič pristali v vodi, ki je imela le dve stopinji Celzija.

Sorodno

Oglasi