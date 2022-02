Piše: Dunking Devils, L. B. Ko pomislimo na atraktivne akrobatske skoke v vodo si ponavadi predstavljamo kopalke, pripekajoče sonce in vroče poletno vreme. Dunking Devilsi pa so s tokratnim podvigom vse skupaj dobesedno obrnili na glavo. Na zaledenelem Cerkniškem jezeru so postavili rusko gugalnico, v led naredili veliko luknjo in svoje neverjetne skoke izvajali sredi zime, v izjemno mrzlih razmer ...