Nastja Gabor tokrat o nekoliko drugačni ljubezni 24ur.com Nastjo Gabor, pevko in zaročenko Luke Basija, smo lahko v zadnjih letih bolje spoznali z življenjsko izpovednima skladbama Mama in Še vedno padam nate. Še preden pa se bo preizkusila v imitiranju glasbenih zvezd kot tekmovalka šeste sezone šova Znan obraz ima svoj glas, pa 27-letna pevka predstavlja novo skladbo z naslovom Jaz in ti.

