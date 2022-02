Iličićev soigralec zabil dva gola in poslal močno sporočilo zurnal24.si Nogometaši Atalante in Leipziga so se uvrstili v osmino finala evropske lige. Atalanta je brez Josipa Iličića na povratni tekmi kvalifikacij za osmino finala v gosteh s 3:0 odpravila Olympiakos, Leipzig pa je s Kevinom Kamplom s 3:1 ugnal Real Sociedad.

