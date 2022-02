Tragedija v Šmarju pri Jelšah: moški ubil 27-letnika in huje poškodoval 42-letnico 24ur.com S celjske policijske uprave so sporočili, da se je v Šmarju pri Jelšah zgodil tragičen dogodek: po prvih informacijah je 66-letni moški ustrelil 27-letnika, ki je na kraju podlegel poškodbam. Prav tako je streljal na 42-letno žensko, ki je "izredno hudo poškodovana", so sporočili policisti.

