66-letnik zaradi zasega vozila povsem izgubil razum in ubil 27-letnika in 42-letnico, oba sta bila pomočnika sodnega izvršitelja Politikis Celjski policisti so v četrtek na območju Šmarja pri Jelšah obravnavali umor dveh pomočnikov sodnega izvršitelja, je v izjavi za medije povedal Milan Vogrinec s Policijske uprave (PU) Celje. Pomočnika sta 66-letnemu osumljencu poskušala zaseči vozilo, ta pa se je razjezil in ju ustrelil. Policiste je o streljanju obvestila partnerka osumljenega v četrtek malo pred […]

