35-letniku zasegli 600 sadik in slabih 35 kilogramov konoplje 24ur.com Litijski policisti so opravili hišno preiskavo pri osumljenem 35-letniku na območju Škofljice in našli prirejeni prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, v njem pa več kot 600 sadik in slabih 35 kilogramov že posušenih delov te rastline. Osumljenca bodo kazensko ovadili tudi zato, ker sumijo, da je kradel električno energijo.

