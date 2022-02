Pri 35-letniku našli več kot 600 sadik konoplje SiOL.net Litijski policisti so v začetku tedna pri 35-letnem osumljencu na območju Škofljice našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje, več kot 600 sadik in tudi več kilogramov posušene konoplje. Policisti, ki moškega sumijo tudi tatvine električne energije, nadaljujejo zbiranje obvestil in napovedujejo kazensko ovadbo.

