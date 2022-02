Olimpija ugnala še Bolzano Dnevnik Hokejisti Olimpije so na tekmi 51. kroga ICEHL premagali italijanski Bolzano s 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). Pred zadnjima dvema tekmama rednega dela tekmovanja so si že zagotovili mesto vsaj v kvalifikacijah za končnico, zdaj pa so si po zmagi proti Bolzanu...

Sorodno













Oglasi