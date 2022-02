Olimpija redni del končala s porazom, v četrtfinale še en novinec Sportal Hokejisti Sž Olimpije so v tekmi 52., zadnjega kroga rednega dela lige ICEHL na Dunaju izgubili z ekipo Vienna Capitals z 0:4 (0:2, 0:1, 0:1). Ljubljančani so redni del, v katerem so si že zagotovili četrtfinale, končali na šestem mestu. Zadnjo "neposredno" vstopnico za končnico si je z zmago nad Znojmom zagotovil še en novinec Pustertal. V četrtfinalu so ob Olimpiji in Pustertalu tudi Salzburg, B...

