Primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino zaprta zaradi burje Večer Ponekod po Sloveniji piha močnejši veter. Kot opozarja Agencija RS za okolje (Arso), bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem do večera dosegali hitrost od 100 do 120 kilometrov na uro. Veter t...

