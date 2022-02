OKS slovenske športne zveze poziva k bojkotu tekmovanj v Rusiji in Belorusiji Dnevnik Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je pred dnevi pozval mednarodne športne zveze k bojkotu tekmovanj v Rusiji in Belorusiji. Temu pozivu so se pridružili tudi pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS), ki panožne športne zveze...

Sorodno





















Oglasi